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Бывшим тренером «Динамо» интересуются клубы РПЛ

Экс-тренер «Динамо» Гусев: мной интересуются клубы РПЛ
Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший тренер московского «Динамо» Ролан Гусев заявил, что им интересуются клубы Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Евро-футбол.Ру».

«Пока ничего конкретного не могу сказать, на сегодняшний день. Веду ли переговоры? Интерес от команд Премьер-лиги есть, но какой-то конкретики пока никакой нет. Но остаётся только стараться», — сказал Гусев.

В турнирной таблице РПЛ «Динамо» заняло седьмое место, набрав 45 очков.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее «Динамо» назвало имя нового главного тренера команды.

 
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