«Динамо» назвало имя нового главного тренера команды

Сандро Шварц стал новым главным тренером команды
Московское «Динамо» в своем Telegram-канале объявило о назначении Сандро Шварца на пост главного тренера клуба.

«Он снова с нами», — говорится в сообщении.

Шварц занимал пост главного тренера «Динамо» с октября 2020 года по май 2022-го. При нем команда завоевала бронзовые медали чемпионата России в сезоне-2021/22, а широкой публике стали известны молодые футболисты Арсен Захарян и Константин Тюкавин. После этого он работал в берлинской «Герте», но был уволен в апреле 2023 года, когда команда занимала последнее место в Бундеслиге. В декабре 2023 года Шварц подписал контракт с американским клубом «Нью-Йорк Ред Буллз».

В завершившимся сезоне Российской премьер-лиги «Динамо» оказалось на седьмой строчке, имея в активе 45 очков. Сначала команду тренировал Валерий Карпин, который был уволен по ходу сезона, после этого клуб стал тренировать Ролан Гусев.

Ранее в Российской премьер-лиги (РПЛ) предложили ввести лимит на иностранных тренеров.

 
