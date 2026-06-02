Матч команд-участниц ЧМ отменен из-за опасений по поводу вируса Эбола

Товарищеский матч между сборными ДР Конго и Чили отменен из-за опасений по поводу вируса Эбола, передает «Би-би-си»/

Игра была запланирована на 9 июня в испанском городе Ла-Линеа-де-ла-Консепсьон. Решение об отмене матча принял мэр города. Команды пытаются найти новое место для проведения товарищеской игры.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Предстоящий ЧМ станет первым, в котором сыграют сразу 48 сборных. Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.

Ранее Криштиану Роналду прибыл в сборную Португалии для подготовки к ЧМ-2026.