Роналду прибыл в сборную Португалии для подготовки к ЧМ-2026

Роналду объявил, что прибыл в сборную Португалии для подготовки к шестому ЧМ

Нападающий и капитан сборной Португалии и саудовского «Аль-Насра» прибыл в расположение национальной команды для подготовки к чемпионату мира — 2026. Об этом форвард сообщил на своей странице в социальной сети X.

«Миссия «мундиаль» начинается!» — написал он.

Для 41-летнего Роналду этот чемпионат мира станет шестым в карьере. На групповом этапе Португалия сыграет с ДР Конго, Узбекистаном и Колумбией.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Предстоящий ЧМ станет первым, в котором сыграют сразу 48 сборных. Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.

