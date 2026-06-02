«Никто не мог предполагать»: чемпион «Большого шлема» оценил игру Шнайдер и Калинской

Знаменитый в прошлом отечественный теннисист, победитель двадцати турниров АТР, двукратный финалист турниров «Большого шлема» и экс шестая ракетка в парном разряде, а также чемпион двух мейджоров в миксте Андрей Ольховский в комментарии для «Газеты.Ru» высказался об игре российских теннисисток на «Ролан Гаррос».

«Считаю, что феноменально здорово складывается турнир для наших девушек. Если по Андреевой еще кто-то мог предполагать, то Шнайдер и Калинская что показывают на сегодняшний день – это просто успех! Надо порадоваться за девушек. Диана очень давно не показывала высокие результаты, такое вообще первый раз в ее карьере, по-моему. И Калинская не была в четвертьфинале «шлема», поэтому, конечно, девчонки молодцы», — рассказал Ольховский.

Мирра Андреева во второй раз в карьере вышла в полуфинал «Ролан Гаррос», обыграв в четвертьфинале румынку Сорану Кырстю – 6:0, 6:3. Анна Калинская сыграет 3 июня в четвертьфинале с Майей Хвалинска из Польши, а Диана Шнайдер сразится в тот же день с первой ракеткой мира Ариной Соболенко из Белоруссии.

Ранее легендарный теннисист объяснил причины преображения Мирры Андреевой.