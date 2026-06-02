Четырехкратный олимпийский чемпион: Сафонов играет за французов, а не за Россию

Олимпийский чемпион Тихонов: Сафонов играет за французов, а не за Россию

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался о возможном присвоении звания заслуженного мастера спорта за вторую победу в Лиге чемпионов российскому вратарю французского «ПСЖ» Матвею Сафонову, передает «Советский спорт».

«Называть Сафонова главным российским спортсменом не стоит. Он не за Россию, а за французов играет. Пусть играет на здоровье, зарабатывает деньги, если мы сами платить не можем», — сказал Тихонов.

В финале Лиги чемпионов сезона-2025/26 «ПСЖ» обыграл лондонский «Арсенал». Сафонову по ходу первого тайма потребовалась медицинская помощь после того, как он столкнулся головой с Маркиньосом. Он смог продолжить игру и в итоге стал единственным россиянином, которому удалось выиграть этот турнир дважды.

Сафонов перешел в парижский клуб из «Краснодара» летом 2024 года. За это время он провел 43 матча, пропустил 40 мячей и 19 раз сыграл «на ноль». По ходу сезона Сафонов выиграл конкуренцию у француза Луки Шевалье, которого покупали на замену итальянцу Джанлуиджи Доннарумме. Действующий контракт российского вратаря с парижской командой рассчитан до лета 2029 года.

Ранее во Франции высказались о будущем Сафонова в «ПСЖ».