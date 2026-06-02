Во Франции высказались о будущем Сафонова в «ПСЖ»

У российского вратаря французского «ПСЖ» Матвея Сафонова нет никаких причин покидать клуб. Такое мнение высказал французский журналист Лоран Перрен, чьи слова приводит Planet PSG.

«Сафонов заслужил место в стартовом составе, поэтому у него нет никаких причин уходить. Главный вопрос касается Люка Шевалье, которого лишили места в составе и участия в чемпионате мира. Бывшему вратарю «Лилля» предстоит решить, в каком направлении продолжать карьеру», — указал он.

30 мая в Будапеште парижане обыграли «Арсенал» в финале Лиги чемпионов и второй год подряд выиграли турнир. Сафонову по ходу первого тайма потребовалась медицинская помощь после того, как он столкнулся головой с Маркиньосом. Он смог продолжить игру и в итоге стал единственным россиянином, которому удалось выиграть этот турнир дважды.

Сафонов перешел в парижский клуб из «Краснодара» летом 2024 года. За это время он провел 43 матча, пропустил 40 мячей и 19 раз сыграл «на ноль». По ходу сезона Сафонов выиграл конкуренцию у француза Луки Шевалье, которого покупали на замену итальянцу Джанлуиджи Доннарумме. Действующий контракт российского вратаря с парижской командой рассчитан до лета 2029 года.

Ранее Сафонов стал самым дорогим российским футболистом.