Чемпион «Ролан Гаррос» назвал двух фаворитов турнира

Знаменитый в прошлом российский теннисист Андрей Ольховский, чемпион «Ролан Гаррос» в миксте и бывшая шестая ракетка мира в парном разряде, в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о фаворитах вступающего в решающую стадию Открытого чемпионата Франции в мужском одиночном разряде.

«Ну очень сложно предсказывать… Зверев идет неплохо, опять же, мне очень нравится, какой теннис показывает Фонсека показывает феноменальную игру. А чего стоит матч Серундоло и Ландалусе, еще одного молодого испанца, которые играли пять часов и 58 минут! Очень много хороших ребят, которые показывают сильный теннис. Тут у кого останется больше сил. Предугадать, как они следующий матч играть будут… Не думал, например, что Серундоло, например, после шести часов даже через день будет готов», — отметил Ольховский.

Хуан Мануэль Серундоло после шестичасовой победой над Мартином Ландалусе действительно в трех сетах уступил итальянцу Маттео Берреттини, который теперь сыграет в четвертьфинале со своим соотечественником и тезкой Арнальди. Победитель сразится в полуфинале с победителем пары канадца Феликса Оже-Альяссима и еще одного итальянца Флавио Коболли. В другой части сетки Александр Зверев из Германии уже вышел в полуфинал, где сыграет с бразильцем Жоао Фонсекой или чехом Якубом Меншиком.

Ранее определился соперник Андреевой в полуфинале «Ролан Гаррос».