Определился соперник Андреевой в полуфинале «Ролан Гаррос»

Украинская теннисистка Марта Костюк сыграет в полуфинале «Ролан Гаррос» с россиянкой Миррой Андреевой.

В четвертьфинале Костюк одолела свою соотечественницу Элину Свитолину со счетом 6:3, 2:6, 6:2.

Полуфинал между Костюк и Андреевой пройдет 4 июня.

В четвертьфинальном матче соперницей Андреевой была представительница Румынии Сорана Кырстя. Встреча, которая продолжалась 56 минут, завершилась в двух сетах с результатом 6:0, 6:3. Андреева — полуфиналистка турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и двух в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025); победительница шести турниров WTA (из них четыре в одиночном разряде). Вместе с россиянкой Дианой Шнайдер она завоевала серебряные медали Олимпийских игр — 2024 в парном разряде.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее Андреева установила рекорд «Ролан Гаррос» в XXI веке.