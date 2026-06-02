Стало известно, интересуется ли «Зенит» Кокориным

Председатель правления «Зенита» Зырянов: пока мы не рассматриваем Кокорина

Председатель правления петербургского «Зенита» Константин Зырянов заявил, что клуб пока не рассматривает Александра Кокорина, передает РИА Новости.

«Кокорина пока не рассматриваем, его нет в наших списках», — сказал Зырянов.

В 2021 году российский нападающий перешел в итальянскую «Фиорентину», однако редко попадал в основной состав. Летом 2022 года футболист на правах аренды отправился в кипрский «Арис». В сентябре 2023-го он вновь оказался в «Арисе», а в мае 2025 года подписал с клубом новый контракт.

В 2018 году Кокорин вместе со своим братом, Павлом Мамаевым и Александром Протасовицким устроили драку в ресторане «Кофемания», что привело к тюремным срокам. В сентябре 2019 года суд решил удовлетворить просьбу Кокорина и Мамаева об условно-досрочном освобождении, после этого футболисты вышли на свободу.

Ранее в московском клубе рассказали, рассматривают ли они приглашение Кокорина.