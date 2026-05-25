В московском клубе рассказали, рассматривают ли они приглашение Кокорина

Гендиректор «Родины» Архипов: история с Кокориным у нас вряд ли возможна

Гендиректор московской «Родины» Константин Архипов заявил, что Александр Кокорин вряд ли станет игроком клуба, передает «Матч ТВ».

«Мне об этом интересе неизвестно. С моей точки зрения, вряд ли эта история возможна. У нас очень хорошие нападающие, которые моложе Александра. Большого смысла усиливать эту линию нам нет», — сказал Архипов.

В 2021 году российский нападающий перешел в итальянскую «Фиорентину», однако редко попадал в основной состав. Летом 2022 года футболист на правах аренды отправился в кипрский «Арис». В сентябре 2023-го он вновь оказался в «Арисе», а в мае 2025 года подписал с клубом новый контракт.

В 2018 году Кокорин вместе со своим братом, Павлом Мамаевым и Александром Протасовицким устроили драку в ресторане «Кофемания», что привело к тюремным срокам. В сентябре 2019 года суд решил удовлетворить просьбу Кокорина и Мамаева об условно-досрочном освобождении, после этого футболисты вышли на свободу.

