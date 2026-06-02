Легендарная теннисистка: Андреева готова к большим победам

Олимпийская чемпионка Елена Веснина заявила, что российская теннисистка Мирра Андреева готова выиграть «Ролан Гаррос» 2026 года, передает News.ru.

«Мирра провела матч на одном дыхании, не оставила шансов сопернице. Это показатель игрока высокого уровня — набирать свою лучшую форму к концу соревнования», — сказала Веснина.

Андреева — полуфиналистка турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и двух в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025); победительница шести турниров WTA (из них четыре в одиночном разряде). Вместе с россиянкой Дианой Шнайдер она завоевала серебряные медали Олимпийских игр — 2024 в парном разряде.

В четвертьфинале «Ролан Гаррос» Андреева обыграла румынку Сорану Кырстю в двух сетах.

