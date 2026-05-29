Лидер «Краснодара» может перейти в топ-клуб из Саудовской Аравии

Гурцкая: Сперцян может перейти в топ-клуб из Саудовской Аравии

Футбольный агент и менеджер Тимур Гурцкая в эфире программы «Это футбол, брат!» сообщил, что полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян получил предложение от топ-клуба из Саудовской Аравии.

«Эдику финансовые условия подходят, осталось согласовать все с «Краснодаром». Учитывая, что нет суммы выхода, все ждут решения Сергея Николаевича Галицкого. Слух такой, что, если Эдик захочет, Сергей Николаевич отпустит его в благодарность за проведенное в «Краснодаре» время», — сказал Гурцкая.

В минувшем сезоне 25-летний Сперцян сыграл за «Краснодар» 42 матча, забил 14 голов и отдал 18 голевых передач. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2029 года.

«Краснодар» завершил сезон поражением от «Спартака» в суперфинале Кубка России. Основное время завершилось вничью — 1:1. А в серии пенальти Боселли и Кевин Ленини не реализовали свои удары, в результате команда потерпела поражение. Москвичи выиграли Кубок в пятый раз в российской истории и в рекордный 15-й — с учетом турниров в СССР и СНГ.

