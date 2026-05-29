Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Спорт

Лидер «Краснодара» может перейти в топ-клуб из Саудовской Аравии

Гурцкая: Сперцян может перейти в топ-клуб из Саудовской Аравии
Виталий Тимкив/РИА Новости

Футбольный агент и менеджер Тимур Гурцкая в эфире программы «Это футбол, брат!» сообщил, что полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян получил предложение от топ-клуба из Саудовской Аравии.

«Эдику финансовые условия подходят, осталось согласовать все с «Краснодаром». Учитывая, что нет суммы выхода, все ждут решения Сергея Николаевича Галицкого. Слух такой, что, если Эдик захочет, Сергей Николаевич отпустит его в благодарность за проведенное в «Краснодаре» время», — сказал Гурцкая.

В минувшем сезоне 25-летний Сперцян сыграл за «Краснодар» 42 матча, забил 14 голов и отдал 18 голевых передач. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2029 года.

«Краснодар» завершил сезон поражением от «Спартака» в суперфинале Кубка России. Основное время завершилось вничью — 1:1. А в серии пенальти Боселли и Кевин Ленини не реализовали свои удары, в результате команда потерпела поражение. Москвичи выиграли Кубок в пятый раз в российской истории и в рекордный 15-й — с учетом турниров в СССР и СНГ.

Ранее ветеран «Краснодара» объяснил, нужно ли Сперцяну уходить из команды.

 
Теперь вы знаете
Досрочная выплата пенсий, льготы на капремонт и обязательный экзамен по физкультуре. Что нового к утру 29 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!