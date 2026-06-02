Лучший бомбардир Кубка России работает на складе маркетплейса, чтобы прокормить семью

Нападающий «Иркутска» Иван Яковлев, ставший лучшим бомбардиром Кубка России сезона-2025/26, рассказал о работе на складе маркетплейса параллельно с футбольной карьерой, передает «Матч ТВ».

«Сейчас в клубе какую‑то часть зарплаты нам выплатили, самую маленькую. Ждем улучшения ситуации. Я сам пошел на такую работу, чтобы обеспечивать семью. У меня жена и двое детей. Тренируемся, после тренировки я иду на работу»,— сказал Яковлев.

Яковлев провел в Кубке России три матча, забив пять мячей.

Московский «Спартак» одержал победу над «Краснодаром» в Суперфинале Кубка России 24 мая. Встреча в Москве на стадионе «Лужники» завершилась со счетом 1:1, а в серии послематчевых пенальти «Спартак» установил счет 4:3. По ходу празднования футболисты красно-белых сломали кубок.

