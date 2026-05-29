В «Спартаке» назвали единственный минус Карседо

Генеральный директор московского «Спартака» Сергей Некрасов в шутку назвал единственный недостаток главного тренера команды Хуана Карлоса Карседо. Его слова приводит Sports.ru.

«Карседо в штабе Эмери отвечал за тактику. Его достижения не сравнить с достижениями ни одного из предыдущих тренеров «Спартака». Минусы? Только то, что он не выигрывал Лигу чемпионов!» — сказал Некрасов.

Карседо возглавил «Спартак» в январе 2026 года.

«Спартак» одержал победу над «Краснодаром» в Суперфинале Кубка России 24 мая. Встреча в Москве на стадионе «Лужники» завершилась со счетом 1:1, а в серии послематчевых пенальти «Спартак» установил счет 4:3. По ходу празднования футболисты красно-белых сломали кубок.

Этот трофей стал для «Спартака» пятым в истории Кубка России. В предыдущий раз команда завоевывала кубок в сезоне-2021/22, когда в финале обыграла московское «Динамо» со счетом 2:1. В Суперкубке России «Спартак» сыграет с петербургским «Зенитом». Встреча состоится 18 июля. Новый сезон Российской премьер-лиги начнется в конце июля. По итогам сезона-2025/26 «Спартак» занял четвертое место в чемпионате России.

