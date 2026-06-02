Российских бегунов допустили до соревнований под флагом Украины

Организаторы забега в Литве допустили россиян к участию под флагом Украины

Организаторы трейлового забега в Литве допустили к участию спортсменов из России и Белоруссии только под флагом Украины, передает RT.

В регламенте турнира указываются, что бегуны из России и Белоруссии «не приветствуются» (названия стран в документе намеренно написаны с маленькой буквы), но они могут выйти на старт под флагом Украины.

Соревнования пройдут 17 октября на Куршской косе.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Кирсти Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде — 2026. В итоге в Милан отправились 13 атлетов в нейтральном статусе, медаль сумел завоевать только ски-альпинист Никита Филиппов, который выиграл серебро.

Ранее Владимир Кличко призвал не запрещать украинцам соревноваться с россиянами.