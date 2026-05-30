Кличко призвал не запрещать украинцам соревноваться с россиянами

Кличко призвал не запрещать украинцам соревноваться с российскими спортсменами
Боксер Владимир Кличко, брат мэра Киева Виталия Кличко, призвал не запрещать украинским спортсменам принимать участие в соревнованиях с представителями России и Белоруссии. Об этом он сказал на Черноморском форуме по безопасности в Одессе, выступление транслировалось на Youtube-канале форума.

«Я бы не запрещал нашим спортсменам выступать на тех соревнованиях, к которым будут привлечены российские или белорусские спортсмены. Бойкотировать, по моему мнению, неправильно. Всем нужно бороться… нужно побеждать», — заявил Кличко.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Кирсти Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде — 2026. В итоге в Милан отправились 13 атлетов в нейтральном статусе, медаль сумел завоевать только ски-альпинист Никита Филиппов, который выиграл серебро.

7 мая 2026 года исполком МОК сохранил приостановку членства Олимпийского комитета России, но снял рекомендации об ограничениях для белорусских спортсменов. При этом ряд спортивных федераций в последние месяцы начал возвращать россиян на свои турниры с флагом и гимном — к примеру, теперь так выступают российские гимнасты.

Ранее в сборной России заявили, что не ждут допуск на мировую арену в ближайшие три года.

 
