Подросток ослеп во время беспорядков после победы «ПСЖ» в ЛЧ

Подросток ослеп на один глаз во время беспорядков после победы «ПСЖ» в ЛЧ

Подросток в пригороде Парижа ослеп на один глаз во время массовых беспорядков, которые начались после победы «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов над лондонским «Арсеналом», передает BFMTV.

По одной версии, причиной травмы стал пиротехнический снаряд, попавший в 13‑летнего мальчик. Депутат Али Диуара предполагает, что подросток пострадал от резиновой пули, которая была выпущена полицейским.

В разных районах Парижа зачинщики устраивали погромы, разводили костры на дорогах, поджигали машины и велосипеды. Большая часть фанатов была задержана именно в столице Франции. В других городах болельщики громили магазины, были зафиксированы случаи мародерства и столкновения с полицейскими, которых забрасывали петардами и стеклянными бутылками. По итогу пострадали семь сотрудников правопорядка, один из которых оказался в тяжелом состоянии.

Встреча состоялась на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште. Основное время матча завершилось с результатом 1:1. Счет в матче открыл игрок «Арсенала» Кай Хаверц на 6-й минуте игры. «ПСЖ» сумел сравнять на 65-й минуте, когда Усман Дембеле реализовал пенальти. В дополнительное время команды голов не оформили. В серии послематчевых пенальти точнее оказались футболисты парижан — 4:3.

Ранее более 400 фанатов были задержаны во Франции из-за беспорядков после финала Лиги чемпионов.