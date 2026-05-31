Более 400 фанатов задержали во Франции из-за беспорядков после финала Лиги чемпионов

Во Франции при беспорядках после победы «ПСЖ» в ЛЧ задержали 416 болельщиков

Во Франции задержали 416 болельщиков при беспорядках после победы футбольного клуба парижского «Пари Сен-Жермен» над лондонским «Арсеналом» в финале Лиги чемпионов. Об этом сообщает издание Le Figaro со ссылкой на главу МВД страны Лорана Нуньеса.

В разных районах Парижа зачинщики устраивали погромы, разводили костры на дорогах, поджигали машины и велосипеды. Большая часть фанатов была задержана именно в столице Франции — 283 человека. В других городах болельщики громили магазины, были зафиксированы случаи мародерства и столкновения с полицейскими, которых забрасывали петардами и стеклянными бутылками. По итогу пострадали семь сотрудников правопорядка, один из которых оказался в тяжелом состоянии.

Встреча состоялась на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште. Основное время матча завершилось с результатом 1:1. Счет в матче открыл игрок «Арсенала» Кай Хаверц на 6-й минуте игры. «ПСЖ» сумел сравнять на 65-й минуте, когда Усман Дембеле реализовал пенальти. В дополнительное время команды голов не оформили. В серии послематчевых пенальти точнее оказались футболисты парижан — 4:3.

Российскому вратарю «ПСЖ» Матвею Сафонову по ходу первого тайма потребовалась медицинская помощь после того, как он столкнулся головой с Маркиньосом. Он смог продолжить игру и в итоге стал единственным россиянином, которому удалось выиграть этот турнир дважды.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее Сафонов получил одну из самых низких оценок в «ПСЖ» за финал Лиги чемпионов.