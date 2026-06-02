Российский двукратный олимпийский чемпион завершает карьеру

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов завершает спортивную карьеру, об этом сообщает пресс-служба Федерации водных видов спорта России.

Последний заплыв в карьере Рылов проведет 6 июня после церемонии открытия чемпионата России по плаванию в Казани.

На летних Олимпийских играх в 2016 году, которые состоялись в Рио-де-Жанейро, пловец завоевал бронзовую медаль. Рылов на Олимпийских играх — 2020 в Токио выиграл финальный заплыв на 200 метров на спине, а также на дистанции 100 метров на спине.

Рылов — первый российский спортсмен, выигравший олимпийское золото в плавании в бассейне в XXI веке. Также он — серебряный призер Олимпийских игр 2020 года, бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года, двукратный чемпион мира, трехкратный чемпион мира на короткой воде, четырехкратный чемпион Европы, трехкратный чемпион юношеских Олимпийских игр.

Ранее Рылов признал отказ от нейтрального статуса ошибкой.