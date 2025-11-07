На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российский чемпион ОИ признал отказ от нейтрального статуса ошибкой

Российский чемпион ОИ Рылов: решение не брать нейтральный статус было ошибкой
Александр Вильф/РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов выразил сомнения в правильности своего предыдущего решения не брать нейтральный статус, передает «Матч ТВ».

«На самом деле, как показала практика, выступать лучше под нейтральным статусом, чем вообще не выступать. Поэтому, может, мое прошлое решение было не совсем верным», — заявил спортсмен.

На летних Олимпийских играх в 2016 году, которые состоялись в Рио-де-Жанейро, пловец завоевал бронзовую медаль. Рылов на Олимпийских играх — 2020 в Токио выиграл финальный заплыв на 200 метров на спине, а также на дистанции 100 метров на спине.

Рылов — первый российский спортсмен, выигравший олимпийское золото в плавании в бассейне в XXI веке. Также он — серебряный призер Олимпийских игр 2020 года, бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года, двукратный чемпион мира, трехкратный чемпион мира на короткой воде, четырехкратный чемпион Европы, трехкратный чемпион юношеских Олимпийских игр.

Ранее тренер сборной ватерполистов заявил, что после допуска спортсмены начнут борьбу с Кубка мира.

