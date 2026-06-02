Мостовой о тренере «Краснодара»: я таких людей в школе пинками гонял

Мостовой о тренере «Краснодара» Мусаеве: я таких людей в школе пинками гонял
Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой отреагировал на слова главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева в свой адрес, передает Sport24.

Мостовой неоднократно называл Мусаева нефутбольным человеком. Мусаев в ответ заявил: «Самое главное, чтобы у меня не было ярлыка ленивого, завистливого человека, живущего вчерашним днем».

«Я таких людей в школе пинками гонял. В школе учились отличники, уроки делали, потом ехали домой, их встречали с пирожками и горячим чаем. Это же по лицу его видно — просто хамло. Случайно попал в футбол, двери открывал на базе», — сказал Мостовой.

Мостовой является двукратным чемпионом Советского Союза (1987, 1989 годы) в составе «Спартака». За красно-белых он выступал с 1987 по 1992 год, проведя 142 матча. Также он играл за португальскую «Бенфику», французские «Страсбур» и «Кан», испанские «Сельту» и «Алавес».

