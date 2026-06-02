Стала известна судьба Акинфеева в ЦСКА

Московский ЦСКА продлил контракт с голкипером Игорем Акифеевым до лета 2027 года. Об этом сообщает пресс-служба клуба в своем Telegram-канале.

«Игорь Акинфеев — самый преданный футболист в истории мирового футбола, а этот сезон станет для него 24-м во взрослом футболе. Желаем нашему капитану новых побед вместе с ПФК ЦСКА», — говорится в сообщении.

8 апреля Акинфеев отметил день рождения, ему исполнилось 40 лет, 35 из которых он провел в системе московского клуба. Вместе с ЦСКА вратарь шесть раз становился чемпионом России, семь раз выигрывал Кубок страны, а в сезоне-2004/05 стал обладателем Кубка УЕФА.

В составе сборной России Акинфеев стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, который прошел на полях Австрии и Швейцарии. В 2018 году футболист вышел со сборной России в 1/4 финала домашнего чемпионата мира, после чего завершил карьеру в национальной команде.

Ранее Акинфеев ответил на неоднократные призывы завершить карьеру.