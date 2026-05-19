Акинфеев ответил на неоднократные призывы завершить карьеру

Вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев в своем Telegram-канале ответил бывшему футболисту армейской команды Владимиру Пономареву, который неоднократно призывал его к завершению карьеры.

«Дорогой Владимир Алексеевич, со всем уважением к вашему мнению, но, во-первых хочу сказать, что я буду стараться играть как можно дольше, чтобы лучше уж читать вашу экспертизу, а не давать ее вместе с вами. Потому что мое – это играть. Поближе к полю и подальше от советов», — указал он.

8 апреля Акинфеев отметил день рождения, ему исполнилось 40 лет, 35 из которых он провел в системе московского клуба. Вместе с ЦСКА вратарь шесть раз становился чемпионом России, семь раз выигрывал Кубок страны, а в сезоне-2004/05 стал обладателем Кубка УЕФА.

В составе сборной России Акинфеев стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, который прошел на полях Австрии и Швейцарии. В 2018 году футболист вышел со сборной России в 1/4 финала домашнего чемпионата мира, после чего завершил карьеру в национальной команде.

В текущем сезоне Акинфеев провел в составе ЦСКА 20 матчей во всех турнирах, в трех из которых оставил свои ворота «сухими». Его действующий контракт с армейцами рассчитан до конца нынешнего сезона. Он пропустил концовку сезона из-за травмы.

Ранее комментатор «Матч ТВ» подверг критике ЦСКА.

 
