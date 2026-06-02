«Иногда тяжело верить»: Андреева о выходе в полуфинал «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Мирра Андреева заявила, что постарается сохранить необходимый настрой для игры в полуфинале Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»). Ее слова приводит «Чемпионат.com».

«Иногда тяжело верить в то, что всё происходит по причине. Но мне родители постоянно это говорят. Легко верить так, когда все идет хорошо, и ты такая: «А, ну все происходит по причине», — указала она.

В четвертьфинальном матче ее соперницей была представительница Румынии Сорана Кырстя. Встреча, которая продолжалась 56 минут, завершилась в двух сетах с результатом 6:0, 6:3. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

В полуфинале Андреева сыграет с одной из представительниц Украины — Мартой Костюк или Элиной Свитолиной. Для россиянки это будет второй полуфинал «Ролан Гаррос» в карьере.

Андреева — полуфиналистка турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и двух в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025); победительница шести турниров WTA (из них четыре в одиночном разряде). Вместе с россиянкой Дианой Шнайдер она завоевала серебряные медали Олимпийских игр — 2024 в парном разряде.

Ранее Андреева установила рекорд «Ролан Гаррос» в XXI веке.