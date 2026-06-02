Андреева разгромила соперницу и вышла в полуфинал «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в полуфинал Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»).

В четвертьфинальном матче ее соперницей была представительница Румынии Сорана Кырстя. Встреча, которая продолжалась 56 минут, завершилась в двух сетах с результатом 6:0, 6:3.

В полуфинале Андреева сыграет с одной из представительниц Украины — Мартой Костюк или Элиной Свитолиной. Их матч должен начаться ориентировочно в 13:45 по московскому времени. Для россиянки это будет второй полуфинал «Ролан Гаррос» в карьере.

Андреева — полуфиналистка турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и двух в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025); победительница шести турниров WTA (из них четыре в одиночном разряде). Вместе с россиянкой Дианой Шнайдер она завоевала серебряные медали Олимпийских игр — 2024 в парном разряде.

