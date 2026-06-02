Трусова показала на видео, как вместе с сыном купается в океане

Трусова показала новое видео с сыном с отдыха на Мальдивских островах

Российская фигуристка Александра Игнатова (в девичестве Трусова) показала видеозапись с отдыха вместе с сыном на Мальдивских островах. Видео она опубликовала в своем Telegram-канале.

«Океан Мише понравился гораздо больше, чем бассейн. Учитывая его любознательность, я в этом не сомневалась. Кстати, поздравляем всех с Днем защиты детей! Миша тоже готов принимать поздравления», — написала фигуристка под постом, опубликованным 1 июня.

22 марта 2025 года на соревнованиях «Русский вызов» Трусова, которая выступала со своим мужем Макаром Игнатовым в парном разряде, объявила о беременности. Спортсменка родила сына 6 августа, мальчика назвали Михаилом.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебряной награды, уступив только соотечественнице Анне Щербаковой. Трусова — первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип, и вторая (после Мики Андо), исполнившая четверной сальхов. Первая исполнительница двух, трех, четырех и пяти четверных прыжков в одной программе.

Зимой фигуристка объявила о возобновлении карьеры. Она вернулась в группу к Этери Тутберидзе, у которой тренировалась большую часть карьеры.

Ранее Трусова показала, как учит сына ходить.