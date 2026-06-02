Итальянский экс-тренер «Зенита» заговорил на русском языке после вопроса фаната

Foto Mosca/Global Look Press

Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти на пресс-конференции на русском языке ответил на вопрос юного фаната, как ему удается находить общий язык с футболистами из разных стран.

«Победа — это здорово, но мы должны попробовать сделать это снова», — указал он. После этого он вновь перешел на итальянский язык.

Итальянский специалист четыре года проработал в петербургском «Зените» — с 2010 по 2014 год.

10 декабря 2009 года на заседании совета директоров «Зенита» была единогласно утверждена кандидатура Лучано Спаллетти на пост главного тренера клуба. Контракт специалиста был рассчитан на три года. За время работы в петербургском клубе Спаллетти завоевал четыре трофея: дважды он выиграл чемпионат России, по одному разу взял Кубок и Суперкубок страны. Под руководством итальянского специалиста петербургский клуб также впервые в своей истории вышел в плей-офф Лиги чемпионов.

После «Зенита» специалист сосредоточился на работе в итальянском футболе: он тренировал «Рому», «Интер», «Наполи» и «Ювентус», а также работал в национальной итальянской сборной.

Ранее иностранный футболист объяснил свой поспешный отъезд из «Зенита».

 
