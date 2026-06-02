«Спартак» отказался отпускать своего иностранного лидера

«Спартак» не принял предложение «Индепендьенте» по полузащитнику Барко
Александр Вильф/РИА Новости

«Спартак» отклонил первое официальное предложение «Индепендьенте» по полузащитнику Эсекьелю Барко. Об этом сообщает издание Orgullo Rojo.

Согласно опубликованной информации, аргентинский клуб пытался оформить переход игрока в формате аренды, однако условия сделки не устроили руководство красно-белых, поэтому предложение было отвергнуто, а переговоры приостановлены.

Футболист перешел в «Спартак» из клуба «Ривер Плейт» летом 2024 года за €14 млн, заключив рабочее соглашение на три года. Всего Барко сыграл за красно-белых 73 матча во всех турнирах, в которых записал на свой счет 22 гола.

24 мая «Спартак» одержал победу над «Краснодаром» в Суперфинале Кубка России. Встреча в Москве на стадионе «Лужники» завершилась со счетом 1:1, а в серии послематчевых пенальти «Спартак» установил счет 4:3.

Этот трофей стал для «Спартака» пятым в истории Кубка России. В предыдущий раз команда завоевывала кубок в сезоне-2021/22, когда в финале обыграла московское «Динамо» со счетом 2:1. В Суперкубке России «Спартак» сыграет с петербургским «Зенитом». Встреча состоится 18 июля. Новый сезон Российской премьер-лиги начнется в конце июля.

Ранее появилась информация, что российский футболист «Зенита» получил более 1 млрд рублей по новому контракту.

 
