«Зенит» запустил продажу шарфа с опечаткой от нейросети

«Зенит» запустил продажу лимитированного шарфа с дизайном, созданным при помощи искусственного интеллекта. Информация об этом опубликована в Telegram-канале команды.

Изначально ИИ-изображение было разработано для рекламной кампании абонементов на сезон-2026/2027 и демонстрировало болельщиков с шарфами. При этом на самих шарфах была допущена ошибка: изначально правильным написанием было «Суперкубок УЕФА», однако во втором слове буква «Ф» была заменена на «Б».

Ошибка была замечена в промоафише, но клуб не стал удалять пост и принял решение о выпуске лимитированной коллекции. Цена за такое изделие — 2008 рублей, соответствует году, когда «Зенит» выиграл Суперкубок УЕФА, обыграв «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:1.

В матче 30-го тура Российской премьер-лиги «Зенит» обыграл «Ростов» со счетом 1:0 и завоевал чемпионский титул. Благодаря этой победе «Зенит» набрал 68 очков и стал 11-кратным чемпионом России. Команде предстоит сыграть матч за Суперкубок России с московским «Спартаком», который выиграл Кубок страны, одолев в серии пенальти «Краснодар».

