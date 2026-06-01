Главный тренер «Спартака» ответил, чувствует ли себя в Москве безопасно

Карседо заявил, что они с женой чувствуют себя в Москве в безопасности
Predrag Milosavljevic/Global Look Press

Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо признался, что они с супругой чувствуют себя в полной безопасности в Москве. Его слова передает пресс-служба клуба.

«Замечательный современный город, который здорово поменялся с тех пор, как мы тут были в первый раз. Нам с женой нравится жизнь в Москве. Здесь есть все что нужно, чувствуем себя в безопасности, очень впечатляет инфраструктура Сити», — сказал Карседо.

Карседо возглавил «Спартак» в январе 2026 года.

«Спартак» одержал победу над «Краснодаром» в Суперфинале Кубка России 24 мая. Встреча в Москве на стадионе «Лужники» завершилась со счетом 1:1, а в серии послематчевых пенальти «Спартак» установил счет 4:3. По ходу празднования футболисты красно-белых сломали кубок.

Этот трофей стал для «Спартака» пятым в истории Кубка России. В предыдущий раз команда завоевывала кубок в сезоне-2021/22, когда в финале обыграла московское «Динамо» со счетом 2:1. В Суперкубке России «Спартак» сыграет с петербургским «Зенитом». Встреча состоится 18 июля. Новый сезон Российской премьер-лиги начнется в конце июля. По итогам сезона-2025/26 «Спартак» занял четвертое место в чемпионате России.

