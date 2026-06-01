Исинбаева должна более 700 тысяч рублей

Двукратной олимпийской чемпионке по прыжкам с шестом Елене Исинбаевой грозит блокировка банковских счетов в России из-за задолженности перед Федеральной налоговой службой (ФНС) в размере 705 560,34 рублей. Об этом пишет «Mash на спорте».

Спортсменка живет на Тенерифе (Испания), у нее там куплена недвижимость. Она приезжала в Россию в январе 2025 года — на церемонию прощания со своим бывшим наставником Евгением Трофимовым.

Исинбаева входила в комиссию спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) с 2016 года. Полномочия комиссии рассчитаны на восемь лет. Они истекли в 2024 году.

В феврале 2023 года Исинбаева, которая имеет звание майора российской армии, попала на 50 лет в санкционный список Украины. В июле 2023 года спортсменка заявила, что полученные ею награды и воинское звание от спортивного общества ЦСКА носят формальный характер, а в сентябре она возвращается на работу в Международный олимпийский комитет. Позже спортсменка удалила фото с президентом России Владимиром Путиным из соцсетей.

Ранее Вячеслав Фетисов заявил, что не считает Исинбаеву патриоткой.