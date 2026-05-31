Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос».

В матче четвертого круга Андреева обыграла представительницу Швейцарии Хиль Белен Тайхман со счетом 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 24 минуты.

За выход в полуфинал соревнований Мирра поспорит с 36-летней румынской теннисисткой Сораной Кырстей.

Андреева — полуфиналистка турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и двух в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025); победительница шести турниров WTA (из них четыре в одиночном разряде). Вместе с россиянкой Дианой Шнайдер она завоевала серебряные медали Олимпийских игр — 2024 в парном разряде.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

