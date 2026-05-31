«Не вижу ни одной причины»: Сафонов опубликовал пост после победы в Лиге чемпионов

Вратарь «ПСЖ» Сафонов: для меня есть только одна дорога к новым победам

Российский вратарь французского «ПСЖ» Матвей Сафонов после победы над английским «Арсеналом» в финале Лиги чемпионов в своем Telegram-канале поблагодарил всех за поддержку.

«Вижу много добрых слов и видеообращений со всей страны и со всего мира, где вы поддерживаете нашу команду. Легенды. Это то, что нас сближает и объединяет. Не вижу ни одной причины останавливаться. Так что для меня есть только одна дорога к новым победам и свершениям», — написал он.

Встреча состоялась на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште. Основное время матча завершилось с результатом 1:1. Счет в матче открыл игрок «Арсенала» Кай Хаверц на 6-й минуте игры. «ПСЖ» сумел сравнять на 65-й минуте, когда Усман Дембеле реализовал пенальти. В дополнительное время команды голов не оформили. В серии послематчевых пенальти точнее оказались футболисты парижан — 4:3.

Сафонову по ходу первого тайма потребовалась медицинская помощь после того, как он столкнулся головой с Маркиньосом. Он смог продолжить игру и в итоге стал единственным россиянином, которому удалось выиграть этот турнир дважды.

