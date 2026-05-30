«Зенит» готов побороться за звездного игрока «Локомотива»

Петербургский «Зенит» намерен побороться за полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова, если переговоры его клуба с «Пари Сен-Жермен» не увенчаются успехом. Об этом сообщает «Сила Спорта».

В «Зените» следят за ситуацией вокруг 20-летнего хавбека. Парижский клуб также заинтересован в приобретении футболиста. Однако если сделка с «ПСЖ» сорвется, то «Зенит» готов сделать предложение как самому Батракову, так и «Локомотиву».

Батраков уже отклонил предложение турецкого «Галатасарая», который был готов заключить с ним соглашение до 2030 года с годовой зарплатой 4,5 миллиона евро и подписным бонусом 5 миллионов евро. Турецкий клуб намеревался связаться с отцом футболиста, чтобы тот убедил сына переехать в Стамбул. Однако сам Алексей заявил, что его приоритетом является переход в команду из топ-5 европейских лиг.

Батраков является выпускником академии «Локомотива». По итогам текущего сезона он вошел в топ-3 бомбардиров РПЛ, проведя 36 матчей во всех турнирах, забив 17 голов и отдав 12 голевых передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2028 года. Transfermarkt оценивает 20-летнего футболиста в 25 миллионов евро.

Ранее бывший президент «Локомотива» призвал Батракова уходить в Европу.