Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Спорт

В «Локомотиве» прокомментировали информацию о долгах клуба

В «Локомотиве» опровергли слухи о долге клуба в размере свыше 1 млрд рублей
Алексей Филиппов/РИА Новости

Московский «Локомотив» опроверг информацию о наличии крупной задолженности и необходимости продавать лидеров для получения лицензии на следующий сезон, передает «Матч ТВ».

«У клуба отсутствуют обязательства по заимствованиям. Клуб вовремя выполняет все взятые на себя обязательства», — сказано в заявлении.

Также в «Локомотиве» назвали необоснованным утверждение о том, что лицензия на следующий сезон может быть получена только при условии продажи ведущих футболистов, и пояснили, что бюджет клуба строится на других источниках дохода, указанных при лицензировании, а не исключительно на трансферах. Клуб подчеркнул, что все обязательства выполняются вовремя.

29 мая в СМИ появилась информация о долге «Локомотива», превышающем один миллиард рублей.

В завершившемся сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» занял третье место, набрав 53 очка. Чемпионом России стал петербургский «Зенит», набрав 68 баллов.

Ранее агент анонсировал переход в «ПСЖ» самого дорогого футболиста России.

 
Теперь вы знаете
Добавки тестостерона меняют «мужественность». Как они работают и почему не стоит избегать лечения
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!