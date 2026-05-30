В «Локомотиве» прокомментировали информацию о долгах клуба

В «Локомотиве» опровергли слухи о долге клуба в размере свыше 1 млрд рублей

Московский «Локомотив» опроверг информацию о наличии крупной задолженности и необходимости продавать лидеров для получения лицензии на следующий сезон, передает «Матч ТВ».

«У клуба отсутствуют обязательства по заимствованиям. Клуб вовремя выполняет все взятые на себя обязательства», — сказано в заявлении.

Также в «Локомотиве» назвали необоснованным утверждение о том, что лицензия на следующий сезон может быть получена только при условии продажи ведущих футболистов, и пояснили, что бюджет клуба строится на других источниках дохода, указанных при лицензировании, а не исключительно на трансферах. Клуб подчеркнул, что все обязательства выполняются вовремя.

29 мая в СМИ появилась информация о долге «Локомотива», превышающем один миллиард рублей.

В завершившемся сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» занял третье место, набрав 53 очка. Чемпионом России стал петербургский «Зенит», набрав 68 баллов.

