«Нет места ревности»: хореограф Тутберидзе оценил сотрудничество Трусовой с Ришо

Хореограф команды Этери Тутберидзе Георгий Похилюк в интервью Okko оценил сотрудничество фигуристки Александры Игнатовой (Трусовой) с французским специалистом Бенуа Ришо.

«На это будет интересно посмотреть. Мне кажется, что для Саши это новый шаг. Правильный? А почему нет? Я считаю, что надо пробовать разные вещи. Нет места какой-то ревности: почему она с ним? Наоборот, это развитие», — сказал Похилюк.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебряной награды, уступив только соотечественнице Анне Щербаковой. Трусова — первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип, и вторая (после Мики Андо), исполнившая четверной сальхов. Первая исполнительница двух, трех, четырех и пяти четверных прыжков в одной программе.

Зимой фигуристка объявила о возобновлении карьеры. Она вернулась в группу к Этери Тутберидзе, у которой тренировалась большую часть карьеры.

Ришо в 2024 году получил награду Международного союза конькобежцев (ISU) как лучший хореограф мира. Он сотрудничает с рядом ведущих фигуристов, включая двукратного чемпиона Европы Адама Сяо Хим Фа из Франции.

Ранее Ришо оценил работу с фигуристкой Трусовой.