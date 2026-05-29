Экс-футболист ЦСКА: футбол «Спартака» не подходит Дзюбе

Бывший футболист московского ЦСКА Дмитрий Кузнецов заявил, что футбол столичного «Спартака» не подходит Артему Дзюбе, передает «Матч ТВ».

«Спартак» сейчас не играет в тот футбол, который нужен Артему. Они играют в быстрый, комбинационный, атакующий футбол. Будет Артем успевать за перемещениями или нет — можно увидеть только в тренировочном процессе и в контрольных играх», — сказал Кузнецов.

Дзюба выступал за тольяттинский «Акрон» с сентября 2024 года и покинул его в мае 2026 года. В 49 матчах во всех турнирах 37-летний нападающий забил 18 голов и отдал 12 голевых передач. Действующий контракт игрока рассчитан до лета 2026 года. Он является лучшим бомбардиром в истории клуба. Рыночная стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, составляет €1,2 млн.

Дзюба является рекордсменом по числу забитых мячей в истории российского футбола и лучшим бомбардиром сборной России.

Ранее представитель Дзюбы отреагировал на слухи о переходе игрока в «Спартак».