Представитель Дзюбы отреагировал на слухи о переходе игрока в «Спартак»

Представитель Дзюбы Гольдман заявил, что Артем не переходит в «Спартак»

Леонид Гольдман, представитель нападающего Артёма Дзюбы, прокомментировал слухи о том, что его клиент может перейти в московский «Спартак», передает «Спорт-Экспресс».

«Постоянно мониторю инфополе и вижу каждый день разную информацию и мнения. В основном в контексте Артема обсуждается тема «Спартака». Это всё не соответствует действительности», — сказал Гольдман.

Дзюба выступал за тольяттинский «Акрон» с сентября 2024 года и покинул его в мае 2026 года. В 49 матчах во всех турнирах 37-летний нападающий забил 18 голов и отдал 12 голевых передач. Действующий контракт игрока рассчитан до лета 2026 года. Он является лучшим бомбардиром в истории клуба. Рыночная стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, составляет €1,2 млн.

Дзюба является рекордсменом по числу забитых мячей в истории российского футбола и лучшим бомбардиром сборной России.

Ранее в «Динамо» не стали отрицать информацию об интересе к Дзюбе.