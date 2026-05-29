Умер бывший главный редактор «Советского спорта» Александр Козлов

Экс-главный редактор «Совтского спорта» скончался на 80-м году жизни

Бывший главный редактор газеты «Советский спорт» Александр Козлов скончался на 80-м году жизни. О смерти журналиста сообщили на сайте издания.

«Умер бывший главный редактор «Советского спорта» Александр Васильевич Козлов. Похороны состоятся в понедельник, 1 июня», — говорится в материале.

Причина смерти неизвестна.

Козлов родился в 1947 году, окончил факультет журналистики Высшей партийной школы и Всесоюзный юридический заочный институт.

В разные годы он работал заместителем редактора отдела в газете «Социалистическая индустрия» и заместителем заведующего отделом в журнале «Народный депутат», был редактором отдела спорта в «Российской газете», а с 1993 года перешел шеф-редактором отдела «Спорт» в «Экспресс-газете».

В «Советском спорте» Козлов занимал должность главного редактора с августа 2001 года по декабрь 2003 года.

До этого на 74-м году жизни умер спортивный журналист и писатель Владимир Гескин, работавший в спортивной журналистике с 1974 года.

