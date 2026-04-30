Умерла актриса из сериалов «Дальнобойщики» и «Реальные пацаны» Наталья Миронова

Заслуженная артистка России Наталья Миронова, известная по работам в сериалах «Реальные пацаны» и «Дальнобойщики-2», ушла из жизни в возрасте 55 лет. Об этом сообщила пресс-служба Лысьвенского театра драмы имени Анатолия Савина в социальной сети «ВКонтакте».

«Не стало нашей Наташи. Сегодня перестало биться сердце нашего театра. От нас навсегда ушла Наталья Миронова», — говорится в сообщении пресс-слжубы театра.

В семье актрисы рассказали агентству РИА Новости, что артистка ушла из жизни 29 апреля. По предварительной информации, причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

«Это произошло очень быстро и неожиданно», — отметила собеседница агентства.

Наталья Миронова родилась 15 сентября 1970 года в Лысьве. После окончания Свердловского государственного театрального института она работала в театрах Брянска, Владимира и Советска. В Лысьвенском театре драмы актриса стала ведущей, сыграв более 50 ролей. Всенародную известность ей принесли съемки в проектах «Реальные пацаны», «Дальнобойщики-2» и «Лифт уходит по расписанию».

