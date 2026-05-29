Бывший президент «Локомотива»: мне не понравилась игра России с Египтом

Экс-глава «Локомотива» Наумов: мне не понравилась игра России с Египтом

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов отреагировал на поражение сборной России в матче против Египта, отметив, что ему не понравилась игра российской команды, передает Vprognoze.ru.

«Конечно, я смотрел этот матч, но мне не понравилось, как играла наша сборная. Мотивации им не хватает. Им уже надоело играть товарищеские игры, не было огонька, была медлительность в действиях», — сказал Наумов.

Единственный гол на 65-й минуте забил нападающий Мостафа Абдельрауф, который перепрыгнул защитников и отправил мяч головой с вратарской линии.

Сборная России занимает 36-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), команда Египта — 29-е

В рамках ближайшего сбора футболисты под руководством Карпина проведут еще два матча. 5 июня сборная примет в Волгограде команду Буркина-Фасо. Завершит серию товарищеский матч 9 июня в Калининграде против команды Тринидада и Тобаго.

Ранее футболистам сборной России вручили медали после поражения от Египта.