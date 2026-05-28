Футболистам сборной России вручили медали после поражения от Египта

Игроков сборной России наградили серебряными медалями после поражения от Египта

Футболистам сборной России вручили серебряные медали по окончании товарищеского матча с командой Египта. Об этом сообщает «Матч ТВ».

28 мая сборная России проиграла команде Египта в товарищеском матче. Встреча, которая проходила на Каирском международном стадионе, завершилась со счетом 0:1.

«Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию.

Единственный гол на 65-й минуте забил нападающий Мостафа Абдельрауф, который перепрыгнул защитников и отправил мяч головой с вратарской линии.

Сборная России занимает 36-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), команда Египта — 29-е

В рамках ближайшего сбора футболисты под руководством Карпина проведут еще два матча. 5 июня сборная примет в Волгограде команду Буркина-Фасо. Завершит серию товарищеский матч 9 июня в Калининграде против команды Тринидада и Тобаго.

Ранее Валерий Карпин назвал поле главной причиной поражения России.