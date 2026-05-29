Российского гимнаста дисквалифицировали на три года за допинг

Российского гимнаста Кузьмина дисквалифицировали на три года

Российского гимнаста Даниила Кузьмина дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс-служба Международного агентства по допинг-тестированию (ITA).

В допинг-пробе Кузьмина обнаружен анаболический стероид болденон. Кузьмин дисквалифицирован на три года.

Кузьмин является победителем юниорского чемпионата мира по спортивной акробатике 2014 года. Он также становился призёром этапов Кубка мира.

В мае российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало чемпионку России по шоссейным велогонкам Наталью Фролову за нарушение антидопинговых правил.

Фролова одержала победу на чемпионате России по шоссейным велогонкам летом 2025 года. Также она выступала на чемпионатах мира и Европы.

Ранее был побит мировой рекорд в ходе «Олимпиады на стероидах».