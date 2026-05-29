Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Спорт

Российского гимнаста дисквалифицировали на три года за допинг

Российского гимнаста Кузьмина дисквалифицировали на три года
РИА Новости

Российского гимнаста Даниила Кузьмина дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс-служба Международного агентства по допинг-тестированию (ITA).

В допинг-пробе Кузьмина обнаружен анаболический стероид болденон. Кузьмин дисквалифицирован на три года.

Кузьмин является победителем юниорского чемпионата мира по спортивной акробатике 2014 года. Он также становился призёром этапов Кубка мира.

В мае российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало чемпионку России по шоссейным велогонкам Наталью Фролову за нарушение антидопинговых правил.

Фролова одержала победу на чемпионате России по шоссейным велогонкам летом 2025 года. Также она выступала на чемпионатах мира и Европы.

Ранее был побит мировой рекорд в ходе «Олимпиады на стероидах».

 
Теперь вы знаете
До цифрового рубля осталось 3 месяца. Почему в других странах не пользуются е-валютами?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!