Побит мировой рекорд в ходе «Олимпиады на стероидах»

Греческий пловец Кристиан Голомеев победил на дистанции 50 метров вольным стилем на первых в истории «Играх на стероидах» в американском Лас-Вегасе.

Результат Голомеева составил 20,81 секунды. Этот показатель превзошел официальный мировой рекорд, который принадлежит австралийцу Кэмерону Макэвою — 20,88 секунды. Таким образом, Голомеев получит 250 тысяч долларов как победитель заплыва и специальный приз в один миллион долларов за мировой рекорд. Суммарно — 1,25 миллиона долларов.

Концепция «Игр на стероидах» заключается в том, что атлеты могут принимать любой допинг без ограничений. Организаторы не сотрудничают с Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и не проводят допинг-контроль.

В программу вошли четыре вида спорта: легкая атлетика, силовой спорт, плавание и тяжелая атлетика. Пловцам также разрешено использовать высокотехнологичные комбинезоны из полиуретана и прорезиненных материалов, которые запрещены на официальных соревнованиях под эгидой World Aquatics.

Ранее российский пловец завоевал медаль «Олимпиады на стероидах».