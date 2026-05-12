Чемпионку России отстранили на четыре года из-за допинга

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало чемпионку России по шоссейным велогонкам Наталью Фролову за нарушение антидопинговых правил. Информация об этом опубликована на официальном сайте Федерации велосипедного спорта России.

«В соответствии с п. 4.4 Общероссийских антидопинговых правил Фролова Наталья дисквалифицирована сроком на четыре года начиная с даты оглашения резолютивной части решения ДАК, а именно с 30.04.2026», — указано в публикации.

Причиной для того наказания послужил третий третий случай нарушения спортсменкой порядка предоставления информации о местонахождении. Это было зафиксировано 14 сентября 2025 года, начиная именно с этой даты все результаты Фроловой были аннулированы.

Согласно правилам, все спортсмены, которые находятся в регистрируемом пуле тестирования, обязаны обязаны ежедневно указывать в системе антидопингового администрирования и управления (ADAMS) одночасовое «окно» доступности для взятия допинг-проб с точным адресом. При нарушении этого правила дважды фиксируется предупреждение, третий раз приводит к наказанию.

Фролова одержала победу на чемпионате России по шоссейным велогонкам летом 2025 года. Также она выступала на чемпионатах мира и Европы.

Ранее допинг игрока «Спартака» Антона Заболотного назвали недоразумением.