Фетисов не считает Исинбаеву патриоткой

Депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил, что не верит в патриотизм бывшей легкоатлетки Елены Исинбаевой, передает Sport24.

«Верю ли я словам Исинбаевой, которая заявила, что всегда защищала честь России и с гордостью слушала гимн? Взяла и убежала из страны в непростое время. Что там может быть искреннего?» — сказал Фетисов.

Исинбаева входила в комиссию спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) с 2016 года. Полномочия комиссии рассчитаны на восемь лет. Они истекли в 2024 году.

В феврале 2023 года Исинбаева, которая имеет звание майора российской армии, попала на 50 лет в санкционный список Украины. В июле 2023 года спортсменка заявила, что полученные ею награды и воинское звание от спортивного общества ЦСКА носят формальный характер, а в сентябре она возвращается на работу в Международный олимпийский комитет. Позже спортсменка удалила фото с президентом России Владимиром Путиным из соцсетей.

Ранее сообщалось, что приставы принудительно списывают с Исинбаевой задолженность по кредитам.

 
