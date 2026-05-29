Игроки «ПСЖ» Сафонов и Забарный будут сидеть рядом в раздевалке перед финалом ЛЧ

Футболисты «ПСЖ» Матвей Сафонов и украинец Илья Забарный будут сидеть рядом в раздевалке перед финалом Лиги чемпионов против лондонского «Арсенала». Об этом в своем Telegram-канале написал журналист Игорь Рабинер.

«За день до финала Лиги чемпионов попал в раздевалку «ПСЖ». Посмотрите на рассадку: Шевалье, Сафонов, Хвича и Забарный рядом», — написал Рабинер.

Финал Лиги чемпионов между «Арсеналом» и «ПСЖ» начнется 30 мая. «Пари Сен-Жермен» завершил сезон на первом месте в турнирной таблице Лиги 1, набрав 76 очков в 34 матчах.

Сафонов перешел в парижский клуб из «Краснодара» летом 2024 года. За это время он провел 43 матча, пропустил 40 мячей и 19 раз сыграл «на ноль». По ходу сезона Сафонов выиграл конкуренцию у француза Луки Шевалье, которого покупали на замену итальянцу Джанлуиджи Доннарумме. Действующий контракт российского вратаря с парижской командой рассчитан до лета 2029 года.

Ранее сообщалось о том, что Сафонов выйдет в стартовом составе «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов.