Сафонов выйдет в стартовом составе «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов

Сафонов может выйти в стартовом составе «ПСЖ» в финале ЛЧ с «Арсеналом»

Французское издание L'Equipe опубликовало прогнозируемый стартовый состав «Пари Сен-Жермен» на финальный матч Лиги чемпионов против лондонского «Арсенала».

В список попал российский голкипер Матвей Сафонов.

По версии L'Equipe, в основе парижан также выйдут: Сафонов, Ашраф Хакими (или Уоррен Заир-Эмери), Маркиньос (капитан), Вильям Пачо, Нуну Мендеш, Жоау Невеш, Витинья, Фабиан Руис, Дезире Дуэ, Усман Дембеле, Хвича Кварацхелия.

Финал Лиги чемпионов между «Арсеналом» и «ПСЖ» начнется 30 мая. «Пари Сен-Жермен» завершил сезон на первом месте в турнирной таблице Лиги 1, набрав 76 очков в 34 матчах.

Сафонов перешел в парижский клуб из «Краснодара» летом 2024 года. За это время он провел 43 матча, пропустил 40 мячей и 19 раз сыграл «на ноль». По ходу сезона Сафонов выиграл конкуренцию у француза Луки Шевалье, которого покупали на замену итальянцу Джанлуиджи Доннарумме. Действующий контракт российского вратаря с парижской командой рассчитан до лета 2029 года.

