Аршавин назвал трех лучших игроков РПЛ по итогам минувшего сезона

Бывший футболист сборной России и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!» назвал трех лучших футболистов Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам сезона-2025/2026.

«Джон Кордоба, Эдуард Сперцян и, наверное, Алексей Батраков. Один — лучший бомбардир, другой — лучший по системе «гол+пас», а Батраков второй сезон уже хорошо проводит», — сказал Аршавин.

Футболист «Краснодара» Джон Кордоба стал лучшим бомбардиром чемпионата России сезона-2025/2026, забив 17 голов в 28 матчах. Его одноклубник Эдуард Сперцян провел 42 матча за «Краснодар», отличившись 14 голами и 18 результативными передачами. Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков по итогам текущего сезона вошел в топ-3 бомбардиров РПЛ.

По итогам 30 туров РПЛ петербургский «Зенит» стал 11-кратным чемпионом России, набрав 68 очков после победы в финальном матче над «Ростовом» со счетом 1:0. Второе место занял «Краснодар», который в параллельном матче переиграл «Оренбург» и заработал 66 очков. Третьим стал московский «Локомотив» с 49 очками, несмотря на проигрыш ЦСКА в 30-м туре.

